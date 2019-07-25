Получение данных с крипто-бирж через Websocket API

Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: hitbtc, kucoin, gate

Некоторые данные нужно будет заносить в бд mysql. Все.

Более подробно раскрою информацию в личной беседе. Нужны люди с опытом работы с криптобиржами, с сокетами.