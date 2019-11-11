Создать сайт с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок222 просмотра

Сделать сайт для фирмы грузовиков на языке php с нуля, с хорошим дизайном на Bootstrap 4. Примеры похожих сайтов кому исполнителю

BootstrapPHP
6 лет назад
Shoxa
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

blackdeath778
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$175
15 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

blackdeath778
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад