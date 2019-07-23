Исправить ошибку с кешем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

Есть сайт на Yii 1 , добавили английский язык, кеш стал один на другой накладываться. На русском выходят английские статьи периодически, и наоборот. 

Yii
6 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров