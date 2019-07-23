Нужно поставить скрипт для прокрутки баннера на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок171 просмотр

Нужно поставить скрипт для прокрутки баннера на сайт, можно не привязывать к админке, а просто прописать в шаблоне, нужно только на главной странице.

6 лет назад
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров