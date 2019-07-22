Настроить загрузку товаров в магазин opencart через CSV

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

На сайт http://forvard.kz/ нужна выгрузка товара с помощью прайсов. Пишите варианты, примеры работ, и стоимость работы. Прайсы все разные

Opencart
6 лет назад
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Получение данных с крипто-бирж через websockets

    Нужно получать данные с бирж: hitbtc, kucoin, gate Только один вид данных будет (авторизация не нужна). Данные нужно будет заносить в бд mysql. Все. Более подробно раскрою информацию в личной беседе. ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вытянуть страницы и темы с Yandex.Zen

    Для обучения глупой машины нам требуется материал, в качестве которого хорошо подходит указанный в заголовке сервис. Итак, нужно: - вытянуть все доступные Темы (пример страницы темы: https://zen.yandex.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8) - вытянуть по 100 ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка модуля Drupal 7 + Telegram API

    Требуется опытный Drupal-разработчик для создания модуля. Что делает модуль: Позволяет вести переписку в комментариях к нодам через Telegram. Основные функции: Отправляет тексты из body нод и комментариев к ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доверстать кнопку обратной связи

    настроить кнопку обратной связи на 1-м экране сайта. Сделать эту кнопку активной и и добавить форму (форму предоставлю) . Надо что бы эта форма всплывала при нажатии на кнопку https://scrn.li/60uw7Y94ZXPw2R.Страница https://texnocity.by/m/electrosamokat/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести Wordpress на другую тему

    Здравствуйте. Имеется кулинарный сайт https://foodmaster.info с самописным шаблоном и плагином Advanced Custom Fields для создания дополнительных полей. Нужно перенести этот сайт на тему Cook It https://wpshop.ru/themes/cook-it Все поля базы данных должны вписаться в новую тему.

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Запрос к яндекс вебмастер api

    Добрый день. Нужно составить https запрос к яндекс вебмастер api. Задача получить информацию о топ 500 запросах - https://yandex.ru/dev/webmaster/doc/dg/reference/host-search-queries-popular-docpage/ Поддержка яндекса ответила следующим образом: Запрос будет выглядеть следующим образом: ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Биллинг система

    Нужно сделать биллинг-систему с заказами проетов клиентами, ролями (клиент, менеджер, админ), тикеты с уведомлениями. отчетами и статистикой по проектам. Возможно сделать на каком то из фреймворков типа yi2. Нужна примерная цена и потом рассмотрим более ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress добавить поле при регистрации и присваивать группу юзерам

    Сайт работает на Wordpress и Woocommerce. С помощью плагина реализована возможность создавать группы пользователей и для каждой группы указывать свои цены на товары.  1. Нужно добавить возможность при регистрации новых пользователей автоматически ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать автономный сервис полноценных интеграций.

    $238

    Сделать автономный сервис полноценных интеграций. (Avito, Юла, WhatsApp и Instagram), который работает на собственном сервере. ВАЖНО! Эта интеграция должна иметь возможно работать с несколькими аккаунтами через proxy-сервер. Интеграция Instagram. ...

    AmoCRM
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад