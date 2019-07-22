Биллинг система

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Нужно сделать биллинг-систему с заказами проетов клиентами, ролями (клиент, менеджер, админ), тикеты с уведомлениями. отчетами и статистикой по проектам. Возможно сделать на каком то из фреймворков типа yi2. Нужна примерная цена и потом рассмотрим более подробное ТЗ с согласованием мелочей.

6 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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