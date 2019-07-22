Биллинг система

Необходимо подключить кассу яндекса на сайт https://play-name.com/ (в личном кабинете). Сейчас яндекс касса установлена на странице https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya по клику на кнопку http://prntscr.com/oid0de А помимо данной страницы нам нужно установить кассу на странице https://play-name.com/cabinet/tarifyi на все 3 кнопки http://prntscr.com/oid1hm Сейчас на ...