Добрый день! Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта. Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает. Нужно ...
Увеличить доход с сайта, оптимизировать расположение блоков
На сайте https://spzp.ru от 70 до 170 уников в сутки последние три месяца. При этом кликабельность по объявлениям Adsense практически нулевая - было 4 клика за июль.
Хотелось бы улучшить ситуацию, повысить доход с сайта за счет размещения блоков Адсенс или РСЯ (без разницы). РСЯ ставил, картина была аналогичной, все снял.
Было бы здорово получить расположение блоков на сайте под ключ, либо конкретно указанные места на сайте и какие именно блоки туда ставить. Первое, разумеется, оплачу выше. Сейчас все блоки видны - в статьях это под шапкой и т.д.
От вас в предложениях - стоимость оптимизации и сроки, очень желательно указание опыта или хотя бы пару предложений по сайту, что именно вы увидели.
Заявки фрилансеров
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