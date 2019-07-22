Подсчет появлений тега со скриптом javascript c id

Нужно передать в гугл аналитикс (GA) количество появлений (просмотров) на странице тега

Есть работающий код, который передает в GA статистику показов URL в ссылке такого вида:

﻿ancor

хотелось бы туда добавить опцию подсчета появления тага скрипта с id-параметром, обозначив его появление в promo_name .