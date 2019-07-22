Подсчет появлений тега со скриптом javascript c id

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Закрыт3 заявки242 просмотра

Нужно передать в гугл аналитикс (GA) количество появлений (просмотров) на странице тега

Есть работающий код, который передает в GA статистику показов URL в ссылке такого вида:

﻿ancor

хотелось бы туда добавить опцию подсчета появления тага скрипта с id-параметром, обозначив его появление в promo_name .

JavaScript
6 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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