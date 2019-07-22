Добрый день! Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта. Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает. Нужно ...
Подсчет появлений тега со скриптом javascript c id
Нужно передать в гугл аналитикс (GA) количество появлений (просмотров) на странице тега
Есть работающий код, который передает в GA статистику показов URL в ссылке такого вида:
хотелось бы туда добавить опцию подсчета появления тага скрипта с id-параметром, обозначив его появление в promo_name .
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