Интеграция - smsbulk.lifecell.com.ua и АМО crm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо сделать интеграцию с сервисом отправки сервисных смс от Lifecell с AMO crm. 

В прикрепленном архиве пример протокола для определения возможности интеграции. 

Что необходимо от интеграции:

При перемещении сделки с этапа воронки в другой этап, отправлять сервисное смс клиенту. 

В смс необходимо автоматическое подставление номера заказа и номера телефона ответственного менеджера. 

6 лет назад
CrazyFamily
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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