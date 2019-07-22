На тестовой платформе интернет магазина на cms Prestashop есть ошибки в консоли товара: 1) http://prntscr.com/oi97gr 2) Ошибки js: http://prntscr.com/oi98dj, http://prntscr.com/oi99dc. 3) Кроме того, ...
Интеграция - smsbulk.lifecell.com.ua и АМО crm
Необходимо сделать интеграцию с сервисом отправки сервисных смс от Lifecell с AMO crm.
В прикрепленном архиве пример протокола для определения возможности интеграции.
Что необходимо от интеграции:
При перемещении сделки с этапа воронки в другой этап, отправлять сервисное смс клиенту.
В смс необходимо автоматическое подставление номера заказа и номера телефона ответственного менеджера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На сайте вебстудии нужно на странице Портфолио спарсить все сайты, которые они сделали. С итоговой страницы проекта портфолио нужно получить следующие данные: названиеурл сайтатип проектатематика сайтаурл студии сброшу в личку тем, кто откликнетсяВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходима регулярная поддержка сайта ( в т.ч. устранять баги) и периодические доработки. Вот технические характеристики • Клиентская часть (UI) Angular-приложение на языкеTypeScript с использованием фреймворка Angular. Для стилизации UI применяется библиотека ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт по прокату/аренды лимузинов, англоязычный, сделан на Друпал 8 ( www.shirino.com/ ) Клиент выбирает тип поездки, день, время, откуда/куда, затем переходит на вторую страницу к выбору машин. Потом переход на страницу оплаты, клиент ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать и затем привязать форму подачи заявки в виде квиз-теста к админке на opencart. Сам квиз есть и визуально готов (собран на конструкторе), доработать нужно - алгоритм просчета стоимости - добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Для информационного проекта нужно реализовать сервис курса валют с конвертером: Детальное ТЗ прикреплено к задаче.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Необходимо доработать сайт на вордпрессе Подробно описано в тз https://docs.google.com/document/d/1pq2RD7JPHpyhOMD3_xmOIcwhLstxJdjm6W-5-LNumV0/edit?usp=sharingВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется увеличить скорость загрузки всех страниц сайта с точки зрения PageSpeed Insights, для десктопной и мобильной версии, сайт — https://perevod.one. Для экономии времени прошу сразу отвечать по существу: указывать в в ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется реализовать веб-интерфейс по управлению прайс-листом (CRUD). В нём предусмотреть систему версий, чтобы можно было просматривать историю правок (просто текстовый лог). Что из себя представляет прайс-лист: набор категорий и подкатегорий, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно поставить капчу на сайт https://pechati-78.ru/Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад