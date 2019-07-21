Сервис курса валют и Валютный калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок138 просмотров

Для информационного проекта нужно реализовать сервис курса валют с конвертером: 

Детальное ТЗ прикреплено к задаче. 

6 лет назад
pavlenkoboris
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров