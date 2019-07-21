Доработать парсер а php

Добрый день.

Нужно доработать работающий парсер на php, то есть, все товары и описания обновляются с сайта поставщика, но не закачиваются новые товары, нужно добавить функционал закачки новых товаров, программист который так и не завершил парсер пропал после написание хорошего отзыва, сам поспешил с отзывам, теперь он уже заблокировать на неуплату комиссии за сервис.)

сайт работает на платформе opencart 2