Доработать парсер а php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок212 просмотров

Добрый день.

Нужно доработать работающий парсер на php, то есть, все товары и описания обновляются с сайта поставщика, но не закачиваются новые товары, нужно добавить функционал закачки новых товаров, программист который так и не завершил парсер пропал после написание хорошего отзыва, сам поспешил с отзывам, теперь он уже заблокировать на неуплату комиссии за сервис.)

сайт работает на платформе opencart 2

OpencartPHP
6 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров