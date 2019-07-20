ANGULAR8 – доработать проект написанный на angular5-7 и js + сверстать

Добрый день, есть задача по доработке интерфейса информационной системы написанной на angular5-7 и отдельные элементы на js кастомном коде – доработать на angular8 (последняя версия). Также есть несколько новых интерфейсов в sketch – их соответственно нужно сверстать. Сами интерфейсы – довольно простые. Предварительная оценка задачи – около 60 нормо-часов по ставке до 600 рублей в час = до 36000 рублей. Работаем по постоплате (предоплата тк проект мелкий – не предусматривается). Можно для большей уверенности разделить проект на подэтапы и оплату проводить по мере сдачи этапов. Готовы обсуждать. Рассчитываем на профессионализм и компетенции основанные на опыте. Прямая оплата исполнителю. По оплате – допустимы варианты: WMR ЯД Qiwi карты рос и иностр банков. Доступность по проекту – возможна не полная, но адекватная, те можно совмещать с другой основной работой. По срокам – не желательно растягивать на больше чем 3 недели. Детали и код на оценку предоставлю лично.