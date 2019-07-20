Laravel Релизация верски и функционала реализации заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Добрый день коллеги!

Пример как нужно сделать можно глянуть на сайте avito кнопка “купить с доставкой“

Более детальное тз прикрепляю файлом

Жду от вас примерные сроки и цену

Laravel
6 лет назад
bubuzon
Егор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров