Необходимо доработать функционал. Имеем: сайт с реферальной системой. У каждого пользователя есть страница с персональными данными. 1.Нужно добавить ссылку на рекламируемую страницу(например профиль инста, либо просто какой-то ресурс). 2.Сделать страницу с отображением ...
Laravel Релизация верски и функционала реализации заказа
Добрый день коллеги!
Пример как нужно сделать можно глянуть на сайте avito кнопка “купить с доставкой“
Более детальное тз прикрепляю файлом
Жду от вас примерные сроки и цену
Заявки фрилансеров
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