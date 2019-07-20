Доработать сайт

Необходимо доработать функционал.

Имеем: сайт с реферальной системой. У каждого пользователя есть страница с персональными данными.

1.Нужно добавить ссылку на рекламируемую страницу(например профиль инста, либо просто какой-то ресурс).

2.Сделать страницу с отображением например 10 вышестоящих рефералов(их рекламные страницы).

3.Сделать что-то, чтобы пользователь просмотрел все эти страницы. Нужно это действие как-то отслеживать. Возможно открытие страниц в отдельной вкладке и там таймер и капча-типо просмотрел.

Суть: при регистрации появляется эта страница и только после просмотра страниц пользователей вышестоящих, человеку открывается стандартный кабинет(который уже готов).

Обращаться ТОЛЬКО имеющим опыт.

Опишите что можете реализовать и стоимость и время.

Сайт самопис php, на laravel