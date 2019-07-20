Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше. Сайт на ImageCMS. Детали в личных сообщениях.
Доработать сайт
Необходимо доработать функционал.
Имеем: сайт с реферальной системой. У каждого пользователя есть страница с персональными данными.
1.Нужно добавить ссылку на рекламируемую страницу(например профиль инста, либо просто какой-то ресурс).
2.Сделать страницу с отображением например 10 вышестоящих рефералов(их рекламные страницы).
3.Сделать что-то, чтобы пользователь просмотрел все эти страницы. Нужно это действие как-то отслеживать. Возможно открытие страниц в отдельной вкладке и там таймер и капча-типо просмотрел.
Суть: при регистрации появляется эта страница и только после просмотра страниц пользователей вышестоящих, человеку открывается стандартный кабинет(который уже готов).
Обращаться ТОЛЬКО имеющим опыт.
Опишите что можете реализовать и стоимость и время.
Сайт самопис php, на laravel
Заявки фрилансеров
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