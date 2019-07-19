Добавить язык на сайт

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Закрыт6 заявок164 просмотра

http://www.lushengjx.com/  сайт на английском языке. Необходимо: добавить русский язык на сайт, чтобы при нажатии на русский флажок в верхнем углу текст с английского менялся на русский. Перевод есть.  

Как это можно сделать? 

Нужно ли специально оформить текст? 

Какой срок? 

Цена?

6 лет назад
yevseevt
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров