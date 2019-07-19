Добавить язык на сайт

http://www.lushengjx.com/ сайт на английском языке. Необходимо: добавить русский язык на сайт, чтобы при нажатии на русский флажок в верхнем углу текст с английского менялся на русский. Перевод есть.

Как это можно сделать?

Нужно ли специально оформить текст?

Какой срок?

Цена?