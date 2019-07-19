Решение проблем с сайтом на Word Press

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У меня на сайте работают темы (основная – News Plus и дочерняя – newsplus-child) с 2013 года, и за это время ни разу не обновлялись.

Скорее всего – это и является причиной всех наступивших в итоге неприятностей. Но даже если не из-за этого, все-равно нужно их обновить.  

Я попытался это сделать самостоятельно путем замены старых файлов newsplus-child на новые. Это фокус удался. Дочерняя тема встала без косяков и сейчас она стоит на сайте. При попытке же обновить главную тему – News Plus на сайте повылазили косяки: 

1. На главной странице сайта и на записях (на страницах этого не наблюдается) подвал вылез наверх и перекрыл весь контент вот так: 

См. приложенный файл 

2. Не смог обновить плагин NewsPlus Shortcodes который идет с темой и без него на сайте абракадабра. Плагин встал и потребовал обновление до последней версии. При попытке обновиться пишет: 

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Обновление не может быть установлено, потому что нам не удастся скопировать некоторые файлы. Обычно это связано с неверными правами на файлы. (Указано какие это файлы) 

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Возможно это происходит из-за того что я не удалил старый плагин перед установкой новой темы у которой этот плагин устанавливается автоматически. Возможно. 

Даже после того как я повысил значение PHPдо PHP 7.2.2 (максимально возможное на вашем сервере) ошибки не исчезли. Я все вернул в «старое» состояние. 

Рассмотрю любые предложения по решению этой проблемы, возможно связанные с переносом вообще всего сайта на другую (совершенно новую тему), перенос на «родную» тему, но на другом хостинге и т.д. и т.п.   

Потребуются еще доработки, но это главное! 

PHPWordPress
6 лет назад
khitrukf
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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