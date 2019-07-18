Необходимо сделать виджет к Amo со следующим функционалом: При добавлении контакта(по телефону, email) и компании (по ИНН) должна контролироваться уникальность контрагента и контакта в аккаунте. Но при этом менеджер не должен иметь доступа ...
Instagram API или get/post запрос инфо из bio
Нужно составить запрос для Инстаграма
get, post или api
для получения информации из bio (описание профиля)
Запрос будет использоваться в софте автоматизации, те от Вас нужен сам запрос.
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