Прописать редиректы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Добрый день, есть таблица редиректов нужно прописать код 301 редиректа с ссылки на ссылку всю таблицу прикрепил

6 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо работа выполнена на все 100%
Игорь отличный заказчик. Работал с ним и раньше, всегда четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад