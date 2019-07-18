Нужны правки на сайт на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок351 просмотр

Внести косметические правки и разработать корзину на сайте http://demo53.youinbusiness.ru/. Правки с картинками в приложении. Жду от вас сроки и цены.

Opencart
6 лет назад
webprovl
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров