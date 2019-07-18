Нужна разработка портала ишем программиста

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок167 просмотров

Нужна разработка портала ишем программиста Angular, typescript, Node.js, MongoDB 

соавтялйте контакты свяжусь и обсудим детали проекта!

AngularMongoDBNode.jsTypeScript
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров