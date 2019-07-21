На сайте есть форма создания проектов. Нужно поменять форму изменив поля, убрать ненужные. Детали в личку.
Оптимизировать скорость загрузки сайта на ModX
Добрый день!
Нужно оптимизировать скорость загрузки страниц в Google Page Speed для сайта https://xn--e1afhbdsrhb9h.xn--p1ai/
Важно догнать мобильные и ПК до зеленой зоны от 90.
Оптимизировать нужно все страницы сайта.
Выбранный исполнитель
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