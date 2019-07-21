Оптимизировать скорость загрузки сайта на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок162 просмотра

Добрый день!

Нужно оптимизировать скорость загрузки страниц в Google Page Speed для сайта https://xn--e1afhbdsrhb9h.xn--p1ai/

Важно догнать мобильные и ПК до зеленой зоны от 90.

Оптимизировать нужно все страницы сайта.

MODX
6 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$80
3 дня
Сергей, справился с задачей хорошо, спасибо!
Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад