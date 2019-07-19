Делали редизайн сайта,натянули его на зеркало,теперь нужно перенести на основной домен без потери позиций в поиске.То есть,что бы все title,заголовки,мета-теги и description остались те же,так же нужно добавить текст для новых страниц и поправить некоторые ...
Поменять на сайте контакты
Нужно добавить на страницу контакты, новый адрес.
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