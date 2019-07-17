Доработать ИМ на 1с-Битрикс (Задач очень много)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Нужен программист на доработку сайта.  Часть задач во вложении. Нужна оценка. Особенно раздела 6.

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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