ajdaknam

Олег Шмаков ajdaknam

 
36 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Dr_Dean
Андрей 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
8 баллов
5 лет назад
Доработки сайта на Битрикс
За время работы над проектом, Олег проявил себя как хороший специалист. Первоначально оцененный срок был увеличен, при этом работа была выполнена в полном объеме. На обратную связь реагирует не моментально, но вполне оперативно. Буду еще сотрудничать с Олегом. Рекомендую.
Проект прошел хорошо. Спасибо за интересный проект.
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