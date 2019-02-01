За время работы над проектом, Олег проявил себя как хороший специалист. Первоначально оцененный срок был увеличен, при этом работа была выполнена в полном объеме. На обратную связь реагирует не моментально, но вполне оперативно. Буду еще сотрудничать с Олегом. Рекомендую.