jxn2006

Виктор jxn2006

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Работаю только с битрикс, работаю с ним с 2011 года

предоставляю услуги 

  • разработка с нуля под ключ
  • доработка функционала
  • натяжка верстки
  • создание приложений на bitrix mobile или cordova
мои кошелек яндекс 41001702140818
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Отзывы заказчиков

alankalandarov
Алан 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Добавить на сайт калькулятор доставки Edost и оплату Яндекс Кассой
Все хорошо, заказ выполнен.
Все хорошо
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт wedding.rosetta.florist
Работа выполнена качественно и быстро, рекомендую
все хорошо
Ответный отзыв
partner-china
Василий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Интеграция 1С с Битрикс + мелкие доработки
Реализовано в рамках договоренностей.
все прошло в рамках договоренностей.
Ответный отзыв
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт на 1с-битрикс
Задача выполнена так как надо! Рекомендую!
Задача понятна, все прошло хорошо
Ответный отзыв
KeyshNET
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Внедрить верстку для мобильного на сайт с 1с битрикс
Все отлично, продолжаем работать
Все прошло хорошо
Ответный отзыв
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