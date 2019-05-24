Работаю только с битрикс, работаю с ним с 2011 года
предоставляю услуги
- разработка с нуля под ключ
- доработка функционала
- натяжка верстки
- создание приложений на bitrix mobile или cordova
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
6 лет назад
1С
Все хорошо, заказ выполнен.
Ответный отзыв
Все хорошо
$40
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно и быстро, рекомендую
Ответный отзыв
все хорошо
$100
10 баллов
6 лет назад
1С
Реализовано в рамках договоренностей.
Ответный отзыв
все прошло в рамках договоренностей.
$25
10 баллов
6 лет назад
1С
Задача выполнена так как надо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача понятна, все прошло хорошо
$35
10 баллов
6 лет назад
1С
Все отлично, продолжаем работать
Ответный отзыв
Все прошло хорошо
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21 отзыв
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