KeyshNET

Артем Кейбал KeyshNET

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сайты и интернет-магазины «под ключ».

Сайты и интернет-магазины «под ключ».

Все услуги по созданию сайта:

-- дизайн

-- программирование

-- SEO оптимизация

-- наполнение контентом

-- Создание "Яндекс.Островов"

-- гарантийное обслуживание – 3 мес.

Цены:

- Сайт визитка от 30 000 руб

- Интернет магазин от 60 000 руб

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Большой опыт разработки сайтов на Битриксе

Сертифицированный партнер 1с-Битрикс

Огромное количество выполненных работ(покажу только в ЛС)

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6687