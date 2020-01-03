Сайты и интернет-магазины «под ключ».
Сайты и интернет-магазины «под ключ».
Все услуги по созданию сайта:
-- дизайн
-- программирование
-- SEO оптимизация
-- наполнение контентом
-- Создание "Яндекс.Островов"
-- гарантийное обслуживание – 3 мес.
Цены:
- Сайт визитка от 30 000 руб
- Интернет магазин от 60 000 руб
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Большой опыт разработки сайтов на Битриксе
Сертифицированный партнер 1с-Битрикс
Огромное количество выполненных работ(покажу только в ЛС)
Портфолио
- АвтоКУМ828 просмотров
HTML-верстка
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от $30
от 1 дня
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