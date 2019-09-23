Добавить на сайт калькулятор доставки Edost и оплату Яндекс Кассой

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Завершен3 заявки274 просмотра

Сайт — cnrg-oil.ru, на 1C Bitrix

Есть аккаунты Edost и Яндекс Кассы, с настроенными реквизитами.

Необходимо запилить их на сайт.

6 лет назад
alankalandarov
Алан 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$130
17 дней
Escrow
Все хорошо, заказ выполнен.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад