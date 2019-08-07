Выгрузка YML в интернет-магазин на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок192 просмотра

Есть 2 магазина на OpenCart. Один на 1.5 версии, другой на 3 версии.

Есть выгрузки YML поставщиков, которые нужно подключить для автоматического обновления ассортимента. Подобные выгрузки могу появляться новые и новые, поэтому нужен какой-то настраиваемый вариант.

Ваши предложения.

Opencart
6 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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