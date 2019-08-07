Backend поправить работу yandex карты с меткой Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок216 просмотров

Здравствуйте, необходимо доработать яндекс.карту, (backend Wordpress) которая подставляет по адресу - координаты метки.

Подробнее кандидату в личной переписке.

WordPress
6 лет назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все отлично, быстрая работа, хорошее понимание своего дела! Будет работать дальше!
Ответил на все вопросы, быстро проверил и оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад