Интеграция сервисов cloudpayments .и атол.

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка201 просмотр

Задача, необходимо интеграцию с сервисами, настроить чтобы после оплаты заявки в cloudpayments информация об успешной транзакции поступало на атол и уже атол выдавал чек. 

6 лет назад
pmrubyx
Иван 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$54
2 дня
Escrow
все супер
спасибо

Заявки фрилансеров

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад