Фото товара с ссылкой в истории заказов на опенкарте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки161 просмотр

Нужно сделать фото товара с ссылкой в истории заказов на опенкарте (Версия ocStore 2.3.0.2)

И поправить отображение ссылки на товар в письме заказа.

Как сделано сейчас и как надо в прикрепленных файлах.

ocStoreOpencart
6 лет назад
Tired
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Рекомендую как отличного специалиста!
Все четко и по делу. Оплата мгновенная. Доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад