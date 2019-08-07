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Фото товара с ссылкой в истории заказов на опенкарте
Нужно сделать фото товара с ссылкой в истории заказов на опенкарте (Версия ocStore 2.3.0.2)
И поправить отображение ссылки на товар в письме заказа.
Как сделано сейчас и как надо в прикрепленных файлах.
Выбранный исполнитель
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