Натянуть верстку на готовый PHP скрипт (админка) с доработкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день! 

Верстка сайта сделана на htmlcssjs. Бэкенд предполагается покупка готового скрипта, покрывающего 80% требуемого функционала. 

Требуется BackEnd программист php. 

Что требуется реализовать: 

1) Натянуть текущую верстку сайта на готовый скрипт, доработать скрипт под верстку. 

2) Добавить реферальную программу 

3) Добавить оплату (оплата картой и apple pay) через Яндекс кассу 

4) Добавить регистрацию/авторизацию по смс, уведомление о заказах 

5) Отображение полей до авторизации и после авторизации. 

PHP
6 лет назад
kopenko
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Был
6 лет назад
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