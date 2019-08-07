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Натянуть верстку на готовый PHP скрипт (админка) с доработкой
Добрый день!
Верстка сайта сделана на htmlcssjs. Бэкенд предполагается покупка готового скрипта, покрывающего 80% требуемого функционала.
Требуется BackEnd программист php.
Что требуется реализовать:
1) Натянуть текущую верстку сайта на готовый скрипт, доработать скрипт под верстку.
2) Добавить реферальную программу
3) Добавить оплату (оплата картой и apple pay) через Яндекс кассу
4) Добавить регистрацию/авторизацию по смс, уведомление о заказах
5) Отображение полей до авторизации и после авторизации.
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