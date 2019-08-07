Доработка сайта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок195 просмотров

Необходимо доработать сайт на PHP и парсер + поменять чуть-чуть дизайн. 

Тз предоставлю заинтересованным  

PHP
6 лет назад
yudinptr
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров