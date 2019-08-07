Внести изменения в мерчант "МегаКассы"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки239 просмотров

Приветствую Вас.

1. Необходимо исправить ошибку в файле обработчика платежа (success)

2. Проблема появлялась со сменой NS серверов на NS CloudFlare (проксирование включено)

Дополнение:

API сервиса приема платежей: https://megakassa.ru/panel/api/ (потребуется регистрация)

Наш Success-файл для ознакомления в приложении.

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Связаться со мной Вы можете в Телеграмм: https://t.me/BondarevN

Cloudflare
6 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
1 день
Все сделано на высшем уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Оплата в срок. Четкое постановление задачи. Оперативная обратная связь. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад