Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Amo в Analytics и Метрику. Сейчас данные отправляются в обе системы с помощью сервиса Albato Задача сэкономить на этих сервисах на ...
Внести изменения в мерчант "МегаКассы"
Приветствую Вас.
1. Необходимо исправить ошибку в файле обработчика платежа (success)
2. Проблема появлялась со сменой NS серверов на NS CloudFlare (проксирование включено)
Дополнение:
API сервиса приема платежей: https://megakassa.ru/panel/api/ (потребуется регистрация)
Наш Success-файл для ознакомления в приложении.
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Связаться со мной Вы можете в Телеграмм: https://t.me/BondarevN
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