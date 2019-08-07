Изменение структуры сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок149 просмотров

Необходимо произвести доработку сайта, создавался на платформе WordPress 

Есть ТЗ и понимание должен выглядеть обновленный сайт. 

Основные задачи: 

1. Переделать текущие основные страницы 

2. Сделать подкатегории в 3 разделах. Дизайн страниц будет однотипный(описание товаров и услуг) 

Текст для наполнения страниц будет предоставлен. 

WordPress
6 лет назад
vadimgaychuk
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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