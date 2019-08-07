Внести поправки на сайте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Необходимо внести поправки на сайте по заданному ТЗ

6 лет назад
belichigor
Игорь 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mediol-studio
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

mediol-studio
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад