Поправить сайт на ХТМЛ

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка121 просмотр

Сделать ТЗ из 10 пунктов. Подробности в ЛС.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Все просто отлично. Готовы и дальше сотрудничать. Рекомендую
Отличный заказчик, несмотря на разницу во времени, проблем с коммуникацией и пониманием нет, понятные тз и быстрая проверка, рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад