nujna tam pamenat v kodax isq i skype pastavit novi .....i nada naiti odin port i pomenat ivo katori sviazan s sereram shas stait 10005 i nujna pomenat na 17777
Поправить сайт на ХТМЛ
Сделать ТЗ из 10 пунктов. Подробности в ЛС.
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