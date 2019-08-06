Исправить ошибки на сайте Wordpress

Здравствуйте! Необходимо пофиксить ошибки на сайте Wordpress.

1. Ошибки выданные валидатором - https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.buildbody.org.ua%2F

2. Недавно переезжали на https протокол из-за чего хорошо просел трафик и возникла проблема "Небезопасного контента", которая отображается при входе на сайт. Я так понимаю, необходимо перевести все урлы в :// без http протокола.

3. Также пофиксить скорость загрузки сайта. Сайт достаточно долго грузится.

4. Также, не могу закрепить сайдбар, то есть сделать его плавающим. Устанавливал плагин Q2W3 Fixed Widget, но он не работает, не знаю почему. Возможно есть какие-то конфликтующие скрипты или что-то в том духе.

5. Почистить код сайта.