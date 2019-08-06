Переделать текущее решение с jQuery на VUE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок470 просмотров

Есть рабочий проект на jQuery, требуется одну страницу перевести на VUE. 

Фронт jQuery и JavaScript 

В качестве серверного языка .net core

JavaScriptjQueryVue.js
6 лет назад
zvarychyaroslav
Ярослав 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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