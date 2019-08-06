Переделать текущее решение с jQuery на VUE

Имеется страница ASP.NET MVC, которая уже взаимодействует с WCF сервисом (исходники есть) На вход сервису подаётся изображение, на выходе получаем некий объект, который содержит в себе распознанные данные того самого изображения со всеми необходимыми метаданными. Необходимо ...