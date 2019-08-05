Приложение является инструментом управления HR процессами для компаний среднего и крупного бизнеса. Портал является основным инструментом управления процессами персонала в компании-пользователе, как для сотрудника, так и для руководства. Приложение ...
Найти ошибку в JS и исправить
Ув. коллеги.
Делали калькулятор https://clck.ru/HQiCN по аналогу сайта донора https://clck.ru/HQiAY
Запросы не обрабатывает.
Необходима найти ошибку и исправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется программист Front-end, то есть разработчик пользовательских интерфейсов. Это вакансия не на постоянной основе, срок работы ограничивается сроком выполнения проекта (примерно 2 месяца работы). Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
Привет. Срочно нужен PHP программист для интеграции простого REST API. Скорее всего нужно будет ещё немного jQurey или AJAX. Задача не сложная. Но нужно посмотреть API пример работы похожей страницы и быстренько сделать продукт. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать форму заполнения заявок наподобие как в файле Сделать выбор (загрузка скана/фото документов или заполнить заявку вручную) Нужно управление заявками через админку (статус оплачена или нет и тд.) Подключить яндекс оплату ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
В рамках технической поддержки действующего корпоративного портала нужно выполнить ряд задач. Работа идет в трекере planfix Задачи подробно описаны и курируются менеджером проектов. 1. Настройка назначения источника трафика по utm-меткам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
есть сайт на wordpress сделали редизайн далее провели технический seo аудит нужно внести правки согласно seo аудита в отклике напишите слово - правки пишите свой телеграм ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
на сайуте подключен плагин который выводит ленту Instagramm всегда работал нормально неделю назад сломался консоль выдает следующую ошибку - http://joxi.ru/n2YOX8dcb1ZpNr нужен эксперт который умеет настравить инстаграмм на сайтах пишите ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
нужен эксперт по google page speed оптимизации сайт скину в личку пишите свой телеграм - все связи по проекту через этот месенджер в отклике напишите слово - speedВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подключить модуль раасрочки на два сайта один сайт работает на UMI cms, второй на Open Cart. Детальную документацию по подключению модулей предоставлю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо доработать на сайте под управлением Joomla 3.9.4 личный кабинет реализованный на модуле Community Builder 2.4.2.. Также необходимо будет доработать формы отправки заявок с сайта, которые реализованы на модуле Creative Contact Form Детально ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад