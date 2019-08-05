Найти ошибку в JS и исправить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок180 просмотров

Ув. коллеги.

Делали калькулятор https://clck.ru/HQiCN по аналогу сайта донора https://clck.ru/HQiAY

Запросы не обрабатывает.

Необходима найти ошибку и исправить.

JavaScript
6 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров