Починить Instagram feed на сайте Worpdress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок210 просмотров

на сайуте подключен плагин который выводит ленту Instagramm 

всегда работал нормально

неделю назад сломался 

консоль выдает следующую ошибку - http://joxi.ru/n2YOX8dcb1ZpNr

нужен эксперт который умеет настравить инстаграмм на сайтах 

пишите свой телеграм - все связи по проекту через этот месенджер

в отклике напишите слово - insta

6 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров