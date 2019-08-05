Есть проект на флеше http://prolexgroup.ru/test_rostov/ Нужно перевести его в формат html с сохранением примерной компоновки и дизайна. Стопроцентного соответствия НЕ ТРЕБУЕТСЯ!! Укажите, пожалуйста, две цены: без адаптивной верстки и с ней. ...
Подготовить сайт к запуску
Сайт PrintSew ru
Сделан на Modx
Нужно наполнить сайт текстом(желательно с сео текст)
Сделать сео оптимизацию
Наполнить сайт контетом подобрать более подходящие изображения
Добавить товары в каталог с сайтов поставщиков(около 10-15 товаров)
К товаром также нужно сделать описание, заполнить таблицы с характеристиками товара
В общем нужно подготовить сайт к трафику
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