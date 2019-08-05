Здравствуйте. Нужна доработка сайта gde-bytovki.ru - реализовать каталог Продажи и Аренды бытовок. Одна бытовка может относиться или к продаже или к аренде, то не к двум одновременно. Отличия будут в оформлении плитки товаров, страницах ...
Экспорт данных из API Яндекс.Карт.
Добрый день.
Необходимо разработать инструмент импорта адресов (улица, дома и т.д.) с очерченных границ на Яндекс Карте
Дать возможность редактировать границы территории на карте.
Заявки фрилансеров
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