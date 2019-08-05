Экспорт данных из API Яндекс.Карт.

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Добрый день.  

Необходимо разработать инструмент импорта адресов (улица,  дома и т.д.) с очерченных границ на Яндекс Карте 

Дать возможность редактировать границы территории на карте.  

6 лет назад
andreikofedor
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров