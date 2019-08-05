Исправление ошибок на сайте

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Закрыт3 заявки166 просмотров

Доброго времени суток. 

1. есть сайт sk -donpanel. ru 

Необходимо разобраться почему не корректно работает адаптивная версия сайта (на устройствах на базе android в браузере хром, белый экран, есть подозрение что в мобильном сафари аналогичная проблема) 

2. в браузере хром, не работает прокрутка внутри страниц. 

и на данный момент не ясно есть ли у сайта движок, если нет (есть подозрение что разработан на базе какого то конструктора), то необходимо поставить на modx с сохранением всех путей. Если это не возможно предложить альтернативные варианты.

в ответе прошу указывать стоимость и сроки работ по сайту.

AndroidMODX
6 лет назад
miaFF
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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