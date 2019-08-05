Исправление ошибок на сайте

Доброго времени суток.

1. есть сайт sk -donpanel. ru

Необходимо разобраться почему не корректно работает адаптивная версия сайта (на устройствах на базе android в браузере хром, белый экран, есть подозрение что в мобильном сафари аналогичная проблема)

2. в браузере хром, не работает прокрутка внутри страниц.

и на данный момент не ясно есть ли у сайта движок, если нет (есть подозрение что разработан на базе какого то конструктора), то необходимо поставить на modx с сохранением всех путей. Если это не возможно предложить альтернативные варианты.

в ответе прошу указывать стоимость и сроки работ по сайту.