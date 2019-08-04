Нужно написать плагин яндекс кассы для moodle (плагин по типу стандартного плагина paypal) Также сделать более упрощенную регистрацию на курс.
Парс проверки списка сайта на признак cms Opencart. Признаки готовы.
Всем привет.
Есть задачка написать парс для проверки списка сайтов из txt на признаки cms Opencart.
Критерии такие:
1. Наличие страниц или переадресация на ЧПУ, кроме 404
/index.php?route=catalog/compare/
index.php?route=catalog/search/
index.php?route=catalog/special/
index.php?route=information/contact/
index.php?route=common/home/
index.php?route=account/account
2. Наличие файлов:
/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
/catalog/view/theme/default/image/default.png
Можно 5 из 8 ссылок с ответом true считать за положительный результат.
Пишите цену, срок.
Всем спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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