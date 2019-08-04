Парс проверки списка сайта на признак cms Opencart. Признаки готовы.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок202 просмотра

Всем привет. 

Есть задачка написать парс для проверки списка сайтов из txt на признаки cms Opencart.

Критерии такие:

1. Наличие страниц или переадресация на ЧПУ, кроме 404

/index.php?route=catalog/compare/

index.php?route=catalog/search/

index.php?route=catalog/special/

index.php?route=information/contact/

index.php?route=common/home/

index.php?route=account/account

2. Наличие файлов:

/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css

/catalog/view/theme/default/image/default.png

Можно 5 из 8 ссылок с ответом true считать за положительный результат.

Пишите цену, срок.

Всем спасибо за внимание!

Opencart
6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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