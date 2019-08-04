Исправить все технические ошибки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок190 просмотров

таких страниц много

2. Удалить все возможны дубли страниц

3. Скрипты сайта перенести с шапки сайта 

4. ошибки в гугл вебмастер при сканировании

5. Найдены редиректы в яндекс вебмастере

6. Валидность кода

6 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров