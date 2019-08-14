Доработка cs-cart

Добрый день!

Требуется доработать функционал на cs-cart.

1) объединить 2 страницы оформления заказа в 1 (перевести на вторую страницу ввод имени, фамилии, email (мыло сделать не обязательным полем).

2) Закомментрировать блок в доставке (будет выслана картинка какой блок).

3) Закомментировать блок в оплате (будет выслана картинка какой блок).

4) Приходят сообщения на почту об ошибке ([table]ОШИБКА ДОСТАВКИВозникли проблемы с расчётом тарифов для способа доставки Boxberry. Убедитесь, что он настроен правильно, и расчёт тарифа ведётся верно.[/table])

Нужно найти что за ошибка и исправить её.

5) На почту должны приходить только уведомления о поступившем заказе.

Все остальные уведомления не должны приходить (писать их куда-нибудь в логи или письмом на отдельное мыло для ошибок).