Парсер

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок292 просмотра

Нужно сделать веб приложение-парсер с автоматизацией работы на сайте.Подробнее в лс.

6 лет назад
vovas80
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

programbog
Никита 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
6 лет назад
$100
6 дней
Все ок
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

programbog
Никита 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
6 лет назад