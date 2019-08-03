Ув. коллеги нужен знаток по php которые по примеру в контролере код перенесет с одного function на другой function

Также в шаблоне дописывать, чтобы работал ЧПУ.

проект https://clck.ru/HRVtJ

Необходима править ЧПУ ссылки.

Ранее один умелец взялся делать ЧПУ, часть сделал, дальше не смог.

1. https://clck.ru/HRVta нет ссылка на публикации.

2. По этой ссылке https://clck.ru/HRVte должен отобразиться содержимое данной публикации, но его нет необходима исправить.

3. В блогах Вендоров https://clck.ru/HRVtq тоже самое задачи как пункту 1 и 2.

4. Находясь на общую страницу всех блогах https://clck.ru/HRVtz если нажать на публикацию https://clck.ru/HRVvr то нет содержимое, думаю правиться как второй пункт.

5. Если перейти на нужную категорию https://clck.ru/HRVw9 блога, то не отображается публикации из этой категории, необходима исправить.

6. На главное странице https://clck.ru/HRVtJ есть автовывод Категории, подкатегории и бренды, на них нет ссылки ЧПУ, необходима исправить.

Сам код обработки ЧПУ имеется.

Будут вопросы задавайте.