Генплан участков на JAVA

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки274 просмотра

Вот генплан - http://podsolnuhpark.ru/genplan-i-ceny/

Нужно его усовершенствовать и разместить на новом сайте

Java
6 лет назад
versak1990
Геворк 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров